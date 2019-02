Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Natalie Geisenberger holt Gesamtweltcup

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim Saisonfinale in Sotschi ihren sechsten Saisonsieg gelandet. Damit sicherte sie sich vor dem Sprint am Sonntag zum siebten Mal in Serie den Gesamtweltcup.