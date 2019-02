Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Wechsel perfekt: Gensheimer bald zurück

Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer kehrt in die Bundesliga zurück: Zur neuen Saison will der 32-Jährige mit seinem alten Verein Rhein-Neckar Löwen durchstarten und den Erfolg aus der Nationalmannschaft auch in den Verein tragen.