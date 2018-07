Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Gespräche über EU-Asylpolitik

Bei dem Treffen von Merkel und Ungarns Regierungschef Orban seien "unterschiedliche Sichtweisen" zutage getreten, so die Kanzlerin. Am Abend treffen sich die Koalitionsspitzen, um Kompromisse in der Asylpolitik zu finden.