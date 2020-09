Gold für Friedrich im Zeitfahren

Lea Sophie Friedrich setzte die Festspiele der deutschen Sprinterinnen fort, Lisa Brennauer und Franziska Brauße rasten gemeinsam aufs Podest: Mit viel Frauen-Power haben die deutschen Bahnrad-Asse vor dem Schlusstag der Heim-WM in Berlin für einen Medaillenregen gesorgt. Die erst 20-jährige Friedrich gewann Gold im 500-m-Zeitfahren, in der Einerverfolgung knüpften Brennauer und Brauße mit Silber und Bronze an die starken Leistungen im Vierer an. Besonders beeindruckte Friedrich, die die Erfolgsserie der Kurzzeit-Spezialistinnen fortführte.