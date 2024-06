Handball-Champions-League : THW Kiel gewinnt kleines Finale gegen Magdeburg

von Eike Schulz 09.06.2024 | 20:26 |

Keinen Titel in dieser Saison, aber den Trostpreis dritter Platz in der Champions League: Der THW Kiel hat das kleine Finale des Final Four gegen den SC Magdeburg mit 32:28 (23:14) gewonnen.