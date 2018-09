54er-Weltmeister Hans Schäfer verstorben

Er hat den Ball, verloren diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt! Toooor! Tooor! 3:2 für Deutschland! Herbert Zimmermann, 1954 Rundfunkreporter

Auch den Ehrentag zelebrierte er nicht groß. «Wir feiern im engsten Kreis und werden das eine oder andere Fässchen Kölsch köpfen», sagte er. «Aber am Abend wird der Fernseher angemacht. Der FC soll mich an meinem Geburtstag mit einem Sieg beschenken.» Die Kölner taten ihm den Gefallen allerdings nicht. Zwei Wochen später erlebte Schäfer zumindest noch den 5:2-Erfolg gegen BATE Borissow, den ersten Kölner Europacup-Sieg nach 25 Jahren. Doch aktuell ist sein Verein Letzter der Bundesliga. Als «de Knoll» noch die Fäden zog, war der FC das «Real Madrid des Westens». 1962 führte Schäfer die Kölner zum Meistertitel, 1964 gelang dasselbe in der ersten Bundesligasaison. 1963 wurde Schäfer zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.



Unvergessen bleibt er aber vor allem wegen jenes Spiels am 4. Juli 1954 im Wankdorfstadion von Bern. Und wegen der legendären Rundfunk-Reportage von Herbert Zimmermann. «Bozsik, immer wieder Bozsik. Der rechte Läufer der Ungarn am Ball», erzählte dieser. «Er hat den Ball, verloren diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt! Toooor! Tooor! 3:2 für Deutschland!» Das wird immer in Erinnerung bleiben.