DHB-Männer ziehen ins Halbfinale ein

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Europameisterschaft in Belgien wie erwartet das Halbfinale erreicht. In seinem letzten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas in Antwerpen 5:0 (2:0) gegen Irland durch.

