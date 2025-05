Israels Armee rückt erneut in Nord-Gaza vor

von Thomas Reichart 17.05.2025 | 19:00 |

Nach neuen Angriffen in Beit Lahia und Dschabalia fliehen viele erneut aus Nord-Gaza. Israels Armee kündigt an, diesmal dauerhaft in dem umkämpften Gebiet zu bleiben.