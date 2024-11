Jusos kritisieren Umgang mit Kanzlerfrage

von Andreas Weise 23.11.2024 | 19:00 |

Die Jugendorganisation der SDP hat das Vorgehen der Partei in der Frage nach dem Kanzlerkandidaten kritisiert. Es hätte an Plan und Führung gefehlt, so der Juso-Vorsitzende Türmer.