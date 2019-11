Über sein plötzliches Engagement sagte Klinsmann: "Als ich vor kurzem zum Leipzig-Spiel da war und heimgeflogen bin, dachte ich nicht, dass ich gleich wieder da bin", so der locker wirkende Klinsmann, der immer wieder in die Medienrunde lächelte. Nach der 0:4-Pleite gegen den FC Augsburg am Sonntag habe er mit Hertha-Manager Michael Preetz am Dienstag mehrere Stunden telefoniert.