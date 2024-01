Hochwassergebiet: "Es regnet ziemlich heftig"

02.01.2024 | 19:00 |

Vor allem in Niedersachsen ist die Hochwasserlage angespannt. Wie blicken die Betroffenen auf die nächsten Tage mit vorhergesagtem Dauerregen? Fabian Köhler in Winsen an der Aller.