Letzter Flug von "Air Berlin"

Air Berlin stellt endgültig den Flugbetrieb ein. Das 2006 an die Börse gegangene Unternehmen entwickelte sich über die Jahre zum größten Konkurrenten der Lufthansa. Am Ende geriet das Unternehmen in immer größere finanzielle Schwierigkeiten.