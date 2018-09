Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Maaßen bleibt im Kreuzfeuer der Kritik

Die Debatte über fremdenfeindliche Übergriffe in Chemnitz dauert an: Verfassungsschutzpräsident Maaßen steht in der Kritik nachdem er eine „Hetzjagd“ auf Ausländer bestritten hatte.