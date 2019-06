Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Marozsán-Rückkehr weiter ungewiss

Noch immer gibt es keine Prognose über die Rückkehr von Dzsenifer Marozsán ins DFB-Team. Am Ende wird ihre Leidensfähigkeit über einen Einsatz entscheiden, so die Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Südafrika.