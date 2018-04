Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Hohe Erwartungen: Merkel besucht Trump

Am Freitag reist Kanzlerin Merkel nach Washington: Wenige Tage vor Ablauf der Schonfrist für die EU-Länder bei Zöllen auf Stahl und Aluminium will sie das Gewicht des Handelsriesen Deutschland in die Waagschale werfen.