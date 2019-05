Nächste Niederlage für DEB-Team

Deutschlands Teilnahme am Viertelfinale am Donnerstag hatte schon vor den Niederlagen gegen die nordamerikanischen Favoriten festgestanden. Sollte Deutschland zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag gegen die ebenfalls für die K.o.-Runde qualifizierten Finnen (12.15 Uhr) noch punkten, kann die DEB-Auswahl noch mindestens Gruppendritter werden. Dies würde die Ausgangslage für das Viertelfinale verbessern, wenn man damit das Duell mit dem Top-Favoriten Russland verhindern würde. Durch die zweite deutsche Niederlage im sechsten Vorrundenspiel ist auch klar, dass Gastgeber Slowakei das Viertelfinale nicht mehr erreichen kann.



Einen Tag nach dem 1:8-Debakel gegen Kanada, das die historische Siegesserie zum WM-Start schmerzhaft beendet hatte, spielte das deutsche Team wie ausgewechselt. Auch dank der Unterstützung der vielen slowakischen Fans war wesentlich mehr Engagement als am Samstag zu spüren. Der Auftritt erinnerte an die Leistung der ersten vier Spiele, die Deutschland alle gewonnen hatte. Solch eine Serie war einem deutschen Team zuletzt bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 gelungen. Dadurch hatte das deutsche Team das offizielle WM-Ziel, die direkte Olympia-Qualifikation, bereits perfekt gemacht.