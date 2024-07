Historische Regenmassen nach Jahren der Dürre

von S. Sternberg / O. Deuker 04.07.2024 | 19:00 |

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet einen Nässe-Rekord: In den letzten zwölf Monaten regnete es in Deutschland so viel wie nie seit 1881 – rund 1.070 Liter pro Quadratmeter.