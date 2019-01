Markus Eisenbichler hat die Chance auf einen deutschen Gesamterfolg bei der 67. Vierschanzentournee gewahrt. Der 27-Jährige belegte beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Platz und musste sich wie schon in Oberstdorf erneut nur dem japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Dritter in Garmisch wurde Dawid Kubacki aus Polen.