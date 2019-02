Mehrere Festnahmen nach Doping-Razzia

Nach ZDF-Informationen handelt es sich bei den beiden Österreichern um Max Hauke und Dominik Baldauf, die am Sonntag bei der WM noch im Teamsprint gelaufen waren. "Es ist schon ein großes Kopfschütteln da, dass es immer wieder solche Affären gibt", sagte ZDF-Langlauf-Reporter Peter Leissl und erinnerte an die Doping-Razzia vor 13 Jahren bei den Olympischen Spielen in Turin, als ebenfalls das österreichische Team betroffen war.



Deutsche Athleten waren nicht betroffen. "Ich kann bestätigen, dass bei uns die Lage ruhig ist", sagte DSV-Sprecher Stefan Schwarzbach dem SID. "Es fanden keine Untersuchungen statt, weder im Teamhotel noch in Deutschland bei Institutionen, die den DSV vertreten. Nach unseren Erkenntnissen ist auch keiner aus unserem medizinischen Bereich in die Untersuchungen involviert", sagte Schwarzbach. Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder war konsterniert. "Ich finde es immens bedenklich, dass so nahe bei uns in einer ganzen Trainingsgruppe so etwas betrieben wird, ich bin schockiert", sagte er nach dem 15-km-Rennen am Mittwoch im ZDF: "Trotz des engmaschigen Kontrollnetzes passiert so etwas Schockierendes. Wir müssen alles tun, dass so etwas nicht mehr geschehen kann."