Grünes Licht für Northvolt-Batteriefabrik

von Henner Hebestreit 08.01.2024 | 19:00 |

Die EU-Kommission hat Deutschland die Förderung der Fabrik in Heide in Schleswig-Holstein erlaubt. In der strukturschwachen Region werden künftig Batterien für E-Autos hergestellt.