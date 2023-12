Urbi et Orbi: Papst ruft zu Frieden auf

von Jenifer Girke 25.12.2023 | 19:00 |

In seiner Weihnachtsansprache rief Papst Franziskus zu Frieden in der Welt auf, auch mit Blick auf den Gaza-Krieg. Rund 70.000 Menschen hörten den Segen auf dem Petersplatz in Rom.