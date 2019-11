Weltrekordler Johannes Floors hat bei der Para-WM der Leichtathleten in Dubai die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Der unterschenkelamputierte 24-Jährige siegte über 100 m in 10,60 Sekunden. Bronze ging an Felix Streng.

