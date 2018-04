Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Paradise Papers: Enorme Steuerverluste

Die „Paradise Papers“ zeigen erneut, dass Vermögensanlagen in Steueroasen oft legal, aber moralisch fragwürdig sind. Durch etwa 4,7 Billionen Euro an verstecktem Vermögen entgehen den betroffenen Ländern gut 500 Milliarden Euro an Steuergeldern jährlich.