Rebensburg verpasst Podest knapp

"So ist es", sagte sie in der ARD niedergeschlagen, "es war eine wirklich gute Fahrt, keine groben Fehler. Zwei Hundertstel entscheiden, trotzdem kann ich stolz sein auf das, was ich erreicht habe." Sogar Gold war für Rebensburg in Reichweite, die neue Weltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA) war nur 0,07 Sekunden schneller. Silber ging an die Italienerin Sofia Goggia (0,02 Sekunden zurück). Corinne Suter aus der Schweiz (0,05) schnappte Rebensburg Bronze weg.



Shiffrin indes feierte ihr viertes WM-Gold, nach drei Slalom-Titeln war es das erste im Super-G. «Das ist verrückt, wirklich verrückt», sagte die beste Skirennfahrerin der Gegenwart: «Ich soll doch nicht Weltmeisterin im Super-G sein!» Dabei hatte die 23-Jährige in diesem Winter bereits drei Weltcups in der Disziplin gewonnen. Sie räumte aber ein, dass sie Glück mit den Bedingungen und im Gegensatz zu Rebensburg Sonnenschein auf der ganzen Strecke hatte. «Vicky hatte eine schreckliche Sicht. Wenn sie zu dem Zeitpunkt gefahren wäre wie ich, dann hätten wir vielleicht eine andere Führende.» Shiffrin ist nach der Schwedin Anja Pärson die zweite Fahrerin der Geschichte, die WM-Gold in Slalom und Super-G holen konnte.