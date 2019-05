Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Regierungskrise in Österreich

Nach dem Rücktritt von FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache werden in Wien Neuwahlen gefordert. Bundeskanzler Kurz will sich am Abend dazu äußern, ob er an der Koalition mit der FPÖ festhalten will.