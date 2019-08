Deutsche Dressur-Equipe zum 24. Mal Europameister

So erdrückend ist die Übermacht der Deutschen in der Dressur, dass die "kleinen Fehlerchen", wie Rothenberger sie nannte, irgendwie gar nicht ins Gewicht fielen. "Es ist manchmal schon ein bisschen erdrückend", hatte Dänemarks Spitzenreiterin Cathrin Dufour am Montag festgestellt, als die breite deutsche Goldspur zur Halbzeit des Grand Prix bereits gelegt war. Dennoch gab es kleine Hakler und Patzer. Am schlimmsten erwischte es Jessica von Bredow-Werndl, die im Sattel ihrer Trakehner Stute Dalera ihr ganz persönliches Waterloo erlebte.



In der Links-Traversale hob Dalera nach einem bis dahin fehlerfreien Ritt den Schweif und ließ ein paar Äpfel in den Sand purzeln. Die Konzentration war dahin, das Element wurde mit 2,9 von zehn möglichen Punkten bewertet, am Ende lieferte von Bredow-Werndl das Streichresultat. "Ich bin tief enttäuscht", sagte die 33-Jährige, die ihren Tränen nach dem Malheur freien Lauf ließ, aber: "Das zeigt halt auch, dass wir mit Lebewesen arbeiten und dass eben nicht alles bis ins allerletzte Detail planbar ist."