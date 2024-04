Ruanda: Gedenken an Beginn des Völkermordes

von Susann von Lojewski 07.04.2024 | 19:00 |

In Ruanda erinnern die Menschen an den Beginn des Völkermordes an den Tutsi vor 30 Jahren. In 100 Tagen töteten von der Regierung angestachelte Hutu hunderttausende Menschen.