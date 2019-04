Nach dem anstehenden Test gegen Japan bestreiten die Olympiasiegerinnen ihre WM-Generalprobe am 30. Mai in Regensburg gegen Chile. Am 3. Juni fliegt das Team nach Frankreich, wo in der Gruppe B die Gegner China (8. Juni/Rennes), Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier) warten. "Wir wissen, dass wir noch viel arbeiten müssen. Aber wenn wir an diese Leistung anknüpfen, werden wir erfolgreich spielen", sagte Hendrich.