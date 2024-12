Schweres Flugzeugunglück in Südkorea

von Jürgen Kehl 29.12.2024 | 19:00 |

In Südkorea ist ein Passagierflugzeug ohne ausgeklapptes Fahrwerk am Flughafen Muan aufgesetzt und an einer Mauer zerschellt. Dabei sind 179 der 181 Insassen ums Leben gekommen.