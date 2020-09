Die deutschen Skeleton-Männer haben in Altenberg überraschend einen historischen Dreifach-Erfolg gefeiert. Gold holte Christopher Grotheer, der nur als Nachrücker in den Kader gekommen war und in diesem Winter keinen einzigen Weltcup bestritten hat.

something 1 min something 28.02.2020 Video verfügbar bis 28.02.2021 Video herunterladen