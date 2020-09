Hinter Rebensburg landeten Federica Brignone (Italien/+0,61 Sekunden) und Ester Ledecka (Tschechien/+0,83) auf dem Podest. "Das ist was ganz Besonderes. Ein Abfahrtssieg hier in Garmisch, mit meiner Familie und den Freunden. Es ist extrem schön, ganz oben zu stehen", sagte Rebensburg nach ihrem 19. Weltcup-Triumph ihrer Karriere. Die Gesamtweltcupführenden Mikaela Shiffrin (USA) hatte nach dem Tod ihres Vaters auf einen Start in "GAP" verzichtet.