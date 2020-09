Alexander Schmid ist beim Parallel-Riesenslalom in Chamonix zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Weltcuprennen aufs Podest gefahren. Er wurde Dritter. Für Viktoria Rebensburg bedeutet ihr Sturz beim Super G in Garmisch-Partenkirchen das Saisonaus.

