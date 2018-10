Noch 9 h Stunden

Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Sturm "Herwart" legt Bahn lahm

Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. Viele Straßen wurden wegen umgekippter Bäume gesperrt. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland entwurzelte "Herwart" zahlreiche Bäume. Meteorologen warnten vor dem Betreten der …