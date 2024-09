Bau von Stromautobahn SuedLink

von M. Schwarz / J. Astaki-Bardeh 27.09.2024 | 19:00 |

SuedLink soll Strom vom windstarken Norden in den industriestarken Süden transportieren. Der Bau eines neuen Teilabschnitts begann in Grünsfeld, in Baden-Württemberg.