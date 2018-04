Nachrichten | heute 19 Uhr - "Skepsis ist angebracht"

Die EU will die syrische Opposition an den Verhandlungstisch holen. Es gibt auch Signale, dass die Russen zu Gesprächen bereit sind. Ob das funktioniert, sei ungewiss, so die Einschätzung der ZDF-Korrespondenten Bernhard Lichte und Stefan Leifert.