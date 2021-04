In seinem ersten Match seit der Achtelfinal-Niederlage beim Masters in Monte Carlo gegen David Goffin (Belgien) knapp zwei Wochen zuvor lief beim besten deutschen Tennisspieler noch nicht alles rund. Zverev, der zuletzt an einer Ellbogenverletzung laboriert hatte, unterliefen noch viele leichte Fehler, auch der erste Aufschlag war nicht solide.