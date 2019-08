Petkovic nach starkem Sieg in Runde drei

Andrea Petkovic hat bei den US Open die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova bezwungen und steht nach einer starken Vorstellung in der dritten Runde. Petkovic gewann gegen die an Position sechs gesetzte Tschechin mit 6:4, 6:4.

