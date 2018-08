Thomas vor dem großen Triumph

Thomas, als frischgebackener britischer Meister und Sieger des Tour-Prologs in Düsseldorf selbst ein ausgezeichneter Zeitfahrer, legte dennoch ein Höllentempo vor und lag trotz eines kleinen Rutschers in einer Rechtskurve bereits an der ersten Zwischenzeit mit 14 Sekunden Vorsprung auf Froome in Führung, Dumoulin lag eine Sekunde dahinter. Nach der zweiten Zwischenzeit konnten Thomas die Pace aber nicht mehr ganz halten.



Nach der frühzeitigen Aufgabe des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin (Cottbus/Katusha-Alpecin) nach der achten Etappe hatten die deutschen Profis nichts mit dem Ausgangs des Zeitfahrens zu tun. Bester Deutscher war Simon Geschke (Berlin/Sunweb) als starker 18. (+1:50).