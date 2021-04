Was als Sicherheitscheck geplant war, endete in einer Katastrophe. Vor 35 Jahren ist es im Reaktorblock 4 in Tschernobyl zur Kernschmelze und schweren Explosionen gekommen.

1 min 1 min 26.04.2021 26.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.04.2022 Video herunterladen