Real Madrid: Letzte Chance Königsklasse

Bleibt also nur noch die Königsdisziplin Champions League. Reals Lieblingswettbewerb soll die schwächste Saison seit 1995/96 abwenden. Der zwölffache Titelträger trifft mit Paris Saint-Germain aber bereits im Achtelfinale auf einen harten Brocken. Die Franzosen brennen nach ihren aberwitzigen Millionen-Investitionen im vergangenen Sommer darauf, ihren Ansprüchen auf dem europäischen Parkett endlich gerecht zu werden. Das furchterregenden Sturm-Trio „MCN“ – Kylian Mbappé, Édinson Cavani und Neymar – reist mit 71 Toren im Gepäck zum Hinspiel nach Madrid. Kein Wunder also, dass am Estadio Santiago Bernabéu die Angst vor der Götterdämmerung umgeht. Und Zidane sagt: „Ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Saison noch hier bin.“