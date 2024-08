Russland verstärkt Angriffe in Ostukraine

von Henner Hebestreit 23.08.2024 | 19:00 |

Die ukrainischen Truppen geraten in der Region Donezk im Osten des Landes immer weiter in Bedrängnis. Besonders intensiv sind die Kämpfe in der Nähe der Städte Pokrowsk und Sumy.