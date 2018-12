Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Althaus siegt in Lillehammer

Nach zuvor zwei vierten Plätzen hat sich Katharina Althaus am Sonntag mit einem kapitalen Satz auf 139,5 Meter den Tagessieg geholt und damit in Lillehammer das Triple gewonnen. Ihre Teamkollegin Ramona Straub wurde Zweite in der Gesamtwertung.