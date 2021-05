Tokios Ärzte fordern Olympia-Absage

Tokios Ärztevereinigung macht gegen die Olympische Spiele in ihrer Stadt mobil. "Wir haben momentan große Probleme mit der vierten Coronawelle", heißt es in dem Statement der rund 6.000 Mediziner in Japans Hauptstadt. Sie fordern: "Ein Großereignis abzusagen, das die Infektionszahlen in die Höhe treiben kann, ist die richtige Entscheidung."