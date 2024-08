Schauspieler Alain Delon gestorben

von Volker Duczek 18.08.2024 | 19:00 |

Alain Delon gilt in Frankreich als Filmlegende. In den 1960-ern und 1970-ern wurde er durch Hauptrollen in Filmen wie „Der Leopard“ berühmt. Er starb im Alter von 88 Jahren.