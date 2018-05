Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Herrmann: "Endlich geht es los"

Die Biathletinnen starten am Mittwoch in Östersund mit dem Klassiker über 15 Kilometer in die Einzel-Saison (ab 17:05 Uhr live im ZDF). Denise Herrmann und Karolin Horchler können den Start kaum erwarten.