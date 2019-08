Schalke: Tönnies aus der Schusslinie

Der Schalker Ehrenrat besteht aus fünf Mitgliedern: Prof. Dr. Klaus Bernsmann (Leiter des Lehrstuhls für Straf- und Prozessrecht an der Ruhr-Universität Bochum, S04-Mitglied seit 2008), Götz Bock (Richter am Hessischen Finanzgericht, 1989), Hans-Jochim Dohm (Evangelischer Pfarrer i. R., 1989), Bernhard Terhorst (Steuerberater, 1997), Kornelia Toporzysek (Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf, 2005).