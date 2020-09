"Keiner will was riskieren"

Die Autoproduktion in Europa ist völlig zum Erliegen gekommen, in Krisenzeiten "möchte niemand was riskieren". Der Weg zurück ist noch weit – trotz Konjunkturpaketen, so ZDF-Börsenexperte Bethmann.

something 1 min something 18.03.2020 Video verfügbar bis 17.03.2021 Video herunterladen