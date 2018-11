Löw lässt Boateng zu Hause

Boateng reagierte moderat. "Nach einem sehr guten und vertrauensvollen Gespräch mit dem Bundestrainer sind wir so verblieben, dass ich nach einem anstrengenden Jahr für die beiden anstehenden Länderspiele eine Pause bekomme, um in München weiter an meiner Fitness zu arbeiten", schrieb er bei Twitter und wünschte, verbunden mit einem Dank an Löw, dem Team alles Gute.