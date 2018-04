Der DFB geht die Mission Titelgewinn mit einem speziellen WM-Slogan an. "Best never rest" prangt in Großbuchstaben auf dem schwarzen Mannschaftsbus, "die Besten ruhen sich nie aus." Dabei ist das "V" im "never" als römische Fünf in goldener Farbe hervorgehoben und soll das von Löw vorgegebene Ziel des fünften WM-Titelgewinns in Russland unterstreichen.