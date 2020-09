DHB-Team beendet Länderspieljahr mit Sieg

Dario Quenstedt

Quelle: Imago

Unmittelbar vor dem Abpfiff wehrte der anstelle von Routinier Silvio Heinevetter nominierte Keeper des THW Kiel einen Siebenmeter der Kroaten ab - und sicherte so den knappen Erfolg. Schon den ersten Test gegen die Kroaten am Mittwoch hatte die DHB-Auswahl gewonnen.



Am 9. Januar startet Deutschland mit dem Auftaktspiel gegen die Niederlande in Trondheim in die Europameisterschaft. Die Partie gegen die Kroaten war Prokops letzte Gelegenheit in diesem Jahr, seine Spieler unter Wettkampfbedingungen zu testen. Und sie brachte ihm die Erkenntnis, dass er sich in den verbleibenden zweieinhalb Monaten vor allem über den Spielaufbau Gedanken machen muss.